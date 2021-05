Suspeito chegando algemado na 77ª DP Imagem Divulgação

Publicado 27/05/2021 09:04

Niterói - Agentes da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí) realizaram, na última quarta-feira (27), ação para captura de foragidos por diferentes crimes, em cidades da região metropolitana do Rio de Janeiro.

O primeiro preso, um procurado por porte ilegal de arma de fogo, foi encontrado pelos policiais no bairro Outeiro das Pedras, em Itaboraí. Contra Luiz Carlos Salina havia, em aberto, um mandado de prisão condenatória, emitido pela 2ª Vara de Cachoeiras de Macacu, com base em investigações da 159ª DP (Cachoeiras de Macacu).

De acordo com a equipe da 77ª DP, ele foi encontrado por meio de cruzamento de dados do setor de inteligência, que descobriu a localização do suspeito. Os policiais chegaram ao local, deram voz de prisão e o suspeito não resistiu. Ele foi encaminhado à carceragem da distrital, ficando à disposição da Justiça.

No mesmo dia, policiais da distrital conseguiram localizar um foragido por crime de roubo a transeunte, no bairro Japuiba, em Cachoeiras de Macacu. Segundo apuração da 77ª DP, ele possuía mandado de prisão condenatória em aberto, emitido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaboraí, emitido a pedido da 71ª DP (Itaboraí).

O setor de inteligência da delegacia conseguiu mapear a localização de Leandro Lima Linhares e também foi ao endereço apontado, conseguindo localizar o suspeito. Ele também não resistiu à prisão, foi levado á sede da 77ª DP, na Zona Sul de Niterói. Na delegacia, foi formalizado o cumprimento do mandado e o detido será encaminhado ao sistema prisional.