Rio de Janeiro

Vídeo: Policiais chegam ao Hospital Mário Kroeff, na Penha, após invasão de bandidos

De acordo com as primeiras informações, os criminosos invadiram o local para se esconder da polícia, que faz uma operação desde cedo contra o tráfico de drogas na comunidade do Jacarezinho

Publicado 06/05/2021 15:02 | Atualizado há 2 horas