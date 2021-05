Show acontecerá no Teatro Municipal, dia 12 de junho Imagem Divulgação

Publicado 27/05/2021 08:55

Niterói - Um sonho adormecido começa a ganhar forma. Na última sexta-feira a cantora e atriz niteroiense Mona Vilardo deu início, promoveu o lançamento de um novo projeto, dia em que completou 40 anos de idade. Ela plantou 40 mudas de árvores, em evento que aconteceu numa parceria com a ONG Moleque Mateiro, no Parque Esportivo do Caramujo, ao lado de 20 jovens.



Mona também gravou alguns takes para o clipe que vai lançar no seu canal do YouTube. Com arranjo da música Sal da Terra, feito por Flávio Mendes, que foi diretor musical de Bibi Ferreira, o clipe será lançado no Dia Mundial do Meio Ambiente, em 5 de junho, Canal Mona Vilardo, que contará também com tomadas gravadas no Sítio Carvalho.

No início do ano, Mona levou a ideia para a secretária municipal de Conservação, Dayse Monassa , que gostou muito do projeto e, assim, viabilizou a infraestrutura para a gravação no bairro do Caramujo. Mona Vilardo explica que “a ideia surgiu refletindo o momento em que vivemos, onde cada dia mais precisamos nos fortalecer para, juntos, conseguirmos superar tantos momentos ruins que o mundo inteiro passa. “



Foi um plantio onde Ipês e suas floradas darão cores à chegada do Complexo Esportivo do Caramujo . São cinco espécies que marcarão presença em floradas alternadas, sempre colorindo de branco , roxo, amarelo e rosa o acesso ao grande campo de futebol .