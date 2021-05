Juliette João Cotta / TV Globo

Publicado 18/05/2021 15:51

Esta coluna antecipou, nesta terça-feira (18), que Juliette, campeã do 'BBB 21', havia desistido de participar do clipe da faixa 'Morena', de Luan Santana, após aceitar o convite do sertanejo em rede nacional, ao vivo no Multishow. Horas depois, foi a vez da advogada se pronunciar dizendo que, na verdade, ainda está "estudando a proposta para não meter os pés pelas mãos".



Ora, ora, Juliette, sabe o seu amigo, Huayna Tejo, marido da sua melhor amiga, Deborah Vidjinsky? Aquele que foi condenado pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) pela criação de um site que espalhava notícias falsas contra Fernando Haddad (PT), a mando da campanha de José Serra (PSDB), nas eleições pela prefeitura de São Paulo de 2012… Pois bem. Ele, que se apresenta por aí como seu empresário, foi procurado pela Sony, - segundo pessoas próximas a você já nos confirmaram - para acertar todas as burocracias relacionadas à sua participação no clipe, inclusive as tratativas de cachê.



Sendo assim, diante do seu pronunciamento de hoje, só nos resta acreditar que você não ficou ciente de quando, na semana passada, Huayna Tejo respondeu à gravadora que já tinha uma resposta sua agradecendo o convite de Luan, mas que não daria para você por conta de outros projetos com os quais você já estava envolvida. Se tiver dúvidas, dá uma ligada lá na gravadora e pergunta você mesma... Ah, mais uma coisa: podia não ter desconversado na sua live sobre o Luan, quando você foi inúmeras vezes questionada. Talvez se você tivesse respondido lá na transmissão sobre o clipe, seu empresário não teria recusado o convite em seu nome enquanto você ainda está pensando!