Publicado 18/05/2021 05:00 | Atualizado 18/05/2021 12:36

O fandom de Luan Santana está chateadíssimo com a campeã do 'BBB 21', Juliette Freire. Após aceitar publicamente e ao vivo no Multishow o convite do cantor parar ser 'a morena' do novo clipe dele, a advogada repensou a proposta e colocou seu amigo e atual empresário, Huayna Tejo, para negar sua participação na nova produção audiovisual do sertanejo.

A recusa aconteceu após, segundo fontes da coluna, a gravadora de Luan, Sony Music, procurar a equipe de Juliette para acertar a detalhes da participação dela, como cachê, por exemplo. Além disso, Juliette também deu pra trás em relação a outro convite de Luan e da Sony: de integrar o casting da gravadora a convite do próprio presidente da Sony, que mandou o recado através de Luan.

Nas redes sociais, os fãs de Luan estão decepcionados com a paraibana. Alguns, inclusive, começaram a retirar as figurinhas de cactos que mantinham em seus perfis em apoio a participação de Juliette no 'BBB'. A advogada nomeou seu fandom como 'Cactos'.



E não é só a Sony e Luan Santana que estão tendo que lidar com o jogo duro de Juliette. Recentemente, a sister não renovou seu contrato com a Globo. Ela ainda não disse 'não' oficialmente, mas segue estudando cautelosamente as condições contratuais e valores de sua possível continuidade na parceria de trabalho com a emissora que a revelou para o Brasil.

Mas isso não significa que a maquiadora não esteja enchendo os cofrinhos! Na noite de segunda-feira (17), Juliette anunciou que se tornou a nova embaixadora da Avon no Brasil.