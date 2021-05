Carol Biazin e Luísa Sonza dão beijão em novo clipe Reprodução/Montagem

Por iG

Publicado 07/05/2021 09:25 | Atualizado 07/05/2021 09:56

São Paulo - Carol Biazin e Luísa Sonza lançaram o clipe da música "Tentação", que cantam juntas. No vídeo, as cantoras protagonizam cenas quentes e dão alguns beijos de tirar o fôlego. Após o lançamento, o nome de Luísa foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e Vitão, o namorado da artista, também comentou os beijos.

O cantor gravou Stories enquanto assistia ao clipe da namorada. Além de cantar a música, ele também ficou animado quando via as cenas Luísa Sonza e comemorou o beijo. Vitão fez comentários como "O que é isso?!" e "É muita saúde".

No Twitter, Luísa Sonza comentou o beijo com Carol Biazin, que namora a cantora Day. A loira confirmou que é bissexual e disse que ainda não havia falado sobre isso porque tinha medo da não aceitação.

"Dá um alívio ver o carinho que vocês estão tendo comigo. Já tive tanto medo, tenho um pouco ainda, de ser quem eu sou por três principais motivos: o lugar de onde eu vim, minha família e como as pessoas iriam receber. Acho que por isso eu 'demorei' para falar sobre. Por mais que muita gente já soubesse e algumas coisas já vazaram, quero falar mais a fundo sobre esse assunto da minha vida quando eu me sentir mais confortável e preparada para isso tudo. Mas muito obrigada pelo carinho e apoio que vocês estão tendo", escreveu Luísa Sonza no Twitter.