Transmissão será feita pelo Instragram Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 08:56

Niterói - A OAB Niterói, através da Comissão Especial de Assuntos Tributários, realiza na próxima terça-feira, dia 1º de junho, palestra "online" para comemorar o Dia da Liberdade de Impostos. Transmitido pelo Instagram a partir das 17h, o encontro abordará o tema “Reforma Tributária e crescimento econômico” e terá como convidado o ex-deputado federal Luiz Carlos Hauly, economista, tributarista e consultor tributário. Idealizador da PEC 110/19 e relator das mais importantes leis tributárias do país: Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei do Super Simples); Lei da desoneração das exportações de commodities e semielaborados; Lei do MEI. Ele foi deputado federal por sete mandatos.

A palestra "online" será aberta pelo presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, com apresentação do advogado Márcio Tributarista, presidente da Comissão Especial de Assuntos Tributários OAB Niterói.

Publicidade

A transmissão será feita pelo Instragram:

@marciotributarista

Publicidade

@ destrava.brasil

@claudiovianna.oficial