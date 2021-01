Burger Day Brasa faz sucesso em Duque de Caxias Divulgação

25/01/2021

Duque de Caxias - O gosto pela cozinha e por reunir os amigos foi o que fez o caxiense Daniel Araújo, se jogar no mundo dos hambúrgueres artesanais. O empreendedor, de 24 anos, resolveu criar uma hamburgueria depois de fazer vários eventos com a família e os amigos em casa.

“Eu tinha 19 anos quando iniciei o estágio e nesse mesmo período comecei a fazer eventos de hambúrguer artesanal, chamado Burger Day, nome que acabou dando origem a minha hamburgueria”, conta Daniel.



Após alguns cursos para aprender tais técnicas, como blend e pães artesanais, o sucesso dos encontros em grupos junto a insistência dos amigos, fez o empreendedor despertar a paixão pelo negócio e aos 21 anos, com o fim do seu período de estágio, decidiu dar início ao projeto.

“Eu não tinha grana nenhuma, então decidi dar início ao delivery na cozinha de casa. Comprei uma chapa pequena, uma fritadeira e um computador para atender os aplicativos. Porém a ideia não deu muito certo devido à falta de estrutura e as reclamações da minha mãe sobre a gordura e sujeira que eu fazia”, lembra o empreendedor sorrindo.



Mas nada tirava da cabeça de Daniel que aquele era o seu maior sonho. A hamburgueria, que antes atendia delivery na cozinha da mãe, com a ajuda de um amigo, Ronny, desde o primeiro dia, passou a ser na garagem de casa e junto com essa mudança surgiu uma nova forma de fazer as delícias: na churrasqueira.



“Chamei uma pessoa para trabalhar comigo, que permanece até hoje. Daquele momento em diante as coisas começaram a fluir. Eu não visava lucro e sim a qualidade, queria oferecer o melhor para o meu cliente. Fiz mais cursos e graças a Deus foi dando tudo certo”, conta Daniel.



Os pedidos começaram a crescer e junto com eles a necessidade de ter um espaço maior e com mais estrutura, foi a partir daí que a hamburgueria passou a ter a sua loja. De lá para cá, o espaço contou com três reformas e 15 funcionários priorizando o bem-estar dos clientes.



“Lembro a primeira vez em que eu comi um hambúrguer artesanal, nunca tinha comido nada igual na minha vida e foi exatamente isso que me fez ter a loja. Eu queria que cada cliente tivesse a mesma sensação. Eu queria proporcionar felicidade, alegria de estar degustando um hambúrguer artesanal de qualidade, com muito carinho. Foi isso que me motivou", completa.



A hamburgueria conta com um carro chefe, que se chama Burger Day, criado pelo próprio Daniel: pão artesanal de brioche, 160g de blend bovino com um saboroso molho especial da casa e um queijo fundido com bacon e empanado. A delícia faz sucesso entre os visitantes do local.



“Eu comecei do zero, na garagem de casa, sem estrutura, sem recurso, sem experiência e hoje, conto com a ajuda de 15 colaboradores. Com muita luta e dedicação consegui realizar o meu sonho. Faço o que amo, levo alegria aos meus clientes e incentivo outras pessoas na realização dos seus sonhos. Isso pra mim é sem palavras”, finaliza.

O Burger Day Brasa fica Rua Florianópolis, 132, no Beira-Mar. Funciona de quarta a segunda, das 19h às 23h45. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp em (21) 98048-6457.