Rio - Uma mulher foi morta a tiros, na noite deste domingo, na Rua Marluce Costa da Silva, no bairro Parque Roseiral, em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Segundo informações preliminares, Rosane Guimarães estaria em uma festa quando foi atacada. Ainda não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionadas para checar uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na região. No local, os policiais encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) acionada.

Em nota, a Polícia Civil informou que a DHBF fez uma perícia no local e busca imagens de câmeras de segurança que possam identificar os autores do crime.