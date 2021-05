PMs verificaram que a janela tinha tela de proteção Reprodução/Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 18:19 | Atualizado 27/05/2021 19:32

Rio - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma criança sentada no parapeito da janela de um apartamento, no que parece ser o terceiro e último andar de um prédio. O caso aconteceu no bairro Tauá, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, na manhã desta quinta-feira (27).



Nas imagens, que teriam sido gravadas por vizinhos, uma pessoa chega a dizer que vai até o local socorrer a criança e outra relata que um homem abre e fecha a janela da residência. "Apareceu alguém, mas ele não está segurando, ele está fechando a janela e abrindo. O que ele quer com isso?", questiona a pessoa que gravou as imagens. "Eu estou nervosa com isso! Vamos pegar o carro e vamos lá", afirma outra, que está no mesmo local.



A Polícia Militar informou que o 17º BPM (Ilha do Governador) foi acionado e ao chegar, um parente da criança relatou que estava apenas brincando com ela. Os militares checaram que a janela onde ela estava sentada tem rede de proteção. O caso foi encaminhado para a 37ª DP (Ilha do Governador). Em nota, a Polícia Civil disse que agentes estiveram no local e também verificaram que a janela tinha uma tela.

Segundo a polícia, o pai da criança estava atrás da proteção observando a criança que não foi abandonada. "A situação foi esclarecida entre os envolvidos e não foi necessário registrar ocorrência, porque não houve crime".