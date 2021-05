Rua Honório, Cachambi, Zona Norte do Rio Reprodução/GoogleMaps

Publicado 27/05/2021 18:18

Rio - Dois homens foram presos, na noite desta quarta-feira (27), após roubarem um carro na Rua Honório, no bairro Cachambi, Zona Norte do Rio. Os criminosos, que não foram identificados, renderam uma família e anunciaram o assalto com uma arma falsa. Após o acionamento da polícia, houve confronto e os criminosos ficaram feridos.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) estavam em patrulhamento pelo bairro Todos os Santos, também na Zona Norte, quando foram informados sobre o roubo do veículo. Os militares encontraram as vítimas e iniciaram um cerco na região. Houve confronto e, após cessar a situação, os suspeitos foram encontrados feridos.

Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, munições, um simulacro de arma de pistola, além do veículo roubado. A ocorrência encaminhada para a 21ª DP (Bonsucesso).