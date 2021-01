Churrascaria Estrela do Sul encerra atividades no Rio Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 02/01/2021 13:34 | Atualizado 02/01/2021 14:00

Rio - Depois de 48 anos de história, uma das churrascarias mais tradicionais do Rio de Janeiro, a Estrela do Sul, fechou as portas nesta sexta-feira. A última unidade da rede, que ainda estava em funcionamento no Norte Shopping, no Cachambi, na Zona Norte do Rio, anunciou o encerramento das suas atividades através das redes sociais.



A Estrela do Sul nasceu no interior do Rio Grande do Sul e chegou às terras cariocas em 1972, inspirada no símbolo do Botafogo Futebol e Regatas, no Mourisco, na Zona Sul. Rapidamente adotada pelos moradores, a churrascaria cresceu e se tornou gigante na área.

Com o sucesso, a marca chegou a abrir unidades na região do Maracanã, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e no Cachambi, unidade que marcou o encerramento da história da churrascaria no Rio.

Confira a nota sobre da Estrela do Sul sobre o encerramento de suas atividades

Após o anúncio do encerramento das atividades, clientes lamentaram a notícia nas redes sociais da churrascaria.

"Notícia muito triste, comemorei vários momentos especiais lá... muito triste mesmo... agradeco sempre pelo excelente churrasco e atendimento dos.profissionais que lá trabalharam...muito obrigado pessoal", um seguidor escreveu. "Passei muitos momentos maravilhosos lá!", outro perfil relatou.