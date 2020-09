Polícia prende homem apontado como um dos maiores assaltantes de carros do Méier

Rio - Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) prenderam, neste sábado, um homem apontado como um dos maiores assaltantes de carros do Méier, na Zona Norte do Rio. Ele foi preso no bairro do Cachambi, também na Zona Norte.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o homem tem diversas anotações por roubo majorado e também tem envolvimento com traficantes do Morro do Urubu, em Pilares, na Zona Norte.



Contra ele foi cumprido mandado de prisão pelo crime de tentativa de latrocínio, expedido pela 39ª Vara Criminal da Capital.