Cena da briga entre André Marinho e André Abdúch

Por iG

Publicado 12/05/2021 09:29 | Atualizado 12/05/2021 09:37



São Paulo - O humorista André Marinho e o comentarista Tomé Abduch protagonizaram um quebra-pau, nesta terça-feira, durante o programa "Pânico", da Jovem Pan. Ao rever as cenas, pessoas notaram a presença de um homem armado no estúdio. De acordo com o Notícias da TV, o homem armado é um segurança de Abduch, que acompanhou o comentarista durante a entrevista.

Funcionários da Jovem Pan teriam ficado com medo de algo mais grave acontecer. A emissora ainda não se posicionou sobre a presença da arma no estúdio. Em relação à briga, foi emitida uma nota à imprensa. "A direção da Jovem Pan lamenta o ocorrido e informa que tomou as providências necessárias a respeito do episódio", diz um trecho do comunicado.

Esta não é a primeira vez que programa "Pânico" contempla briga entre seus convidados. Em novembro de 2019, os jornalistas Glenn Greenwald e Augusto Nunes se agrediram fisicamente ao vivo. As cenas repercutem na internet até hoje.