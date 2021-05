Chuva atinge Região Metropolitana do Rio. Na Capital, houve queda de árvores e bolsões d'água Divulgação COR

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 06:50 | Atualizado 13/05/2021 08:23

Rio - Uma forte chuva atingiu a Região Metropolitana do Rio nesta madrugada de quinta-feira (13). Por volta das 6h, quem saía de casa para trabalhar encontrava dificuldades por conta das ruas alagadas e bolsões formados nas ruas. A capital entrou em estágio de mobilização ainda na noite de quarta.

Segundo o Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, o radar meteorológico registrou chuva moderada na Zona Sul e no Maciço da Tijuca. A previsão para o dia é de chuva forte à moderada. Ainda de acordo com o sistema de monitoramento, uma extensa faixa de nebulosidade associada à frente fria ainda se encontra sobre a Região Metropolitana do estado, porém já se afasta da capital. Na última hora, houve registro de chuva fraca isolada. O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências.

Nas próximas horas, as condições de tempo serão influenciadas por ventos úmidos do oceano. Sendo assim, a condição é de chuva fraca a moderada isolada. — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 13, 2021

O Centro de Operações Rio alerta para os riscos na Avenida Brasil e em bairros da Zona Oeste. Há quedas de árvores em pelo menos três bairros da cidade. Na Barra da Tijuca, uma queda de árvore interdita a Avenida Afonso de Taunay, na altura da Avenida Alda Garrido, no sentido Avenida Armando Lombardi. Veículos estão seguindo na rotatória da Avenida Alda Garrido. Uma equipe da CET-Rio está no local e a Comlurb foi acionada. Em Vila Isabel, a Rua Ribeiro Guimarães chegou a ser interditada, na altura da Rua Dona Maria também por conta de uma queda de árvore na via, mas já foi liberada.

ACÚMULOS DE ÁGUA NA AV. BRASIL | Atenção, motoristas! A via conta com pontos de acúmulos de água. Veja:



- Na altura do Vd Ataúlfo Alves, sentido Centro.

- Na altura do Trevo das Margaridas, sentido Centro

- Na altura do Caju, sentido Z. Oeste

- Na altura do INTO, sentido Centro pic.twitter.com/jsSjQBWZf2 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) May 13, 2021

Na Avenida Brasil há diversos pontos de acúmulos de água. Equipes também atuam na Avenida Armando Lombardi, altura do Barra Point, sentido Recreio, para escoar um bolsão d'água.

Rio de Janeiro e São Gonçalo foram as cidades mais atingidas pela chuva, com 70 milímetros. Niterói registrou 38 mm de chuva.

Na Baixada Fluminense, não há registro de alagamentos, mas a população precisa permanecer em alerta.

Em Angra dos Reis e Paraty, no Sul Fluminense , a chuva ficou entre 63 r 45 mm.

