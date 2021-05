A prisão foi feita por agentes da Polinter Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 15:45

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, um homem identificado como Victor Hugo da Silva Rosa, por ter roubado, além de ter mantido refém, um bombeiro de 81 anos em 2019. De acordo com agentes, a vítima tinha uma dívida com o criminoso.

Ainda segundo a polícia, no dia do crime, o homem foi até a casa do bombeiro, o fez refém e pegou seus cartões de crédito e débito. Além disso, sacou grande quantia em dinheiro e fez compras que totalizaram mais de R$ 20 mil.

Publicidade

Victor era considerado foragido da Justiça desde o dia do crime. Agora, ele responderá por roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.