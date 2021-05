Quadrilha de homens chineses que se fazem passar por mulheres Foto: Reprodução

A polícia chinesa está a procura de uma quadrilha formada por homens que usam a "pele falsa" para se passarem por mulheres.

De acordo com a investigação, o grupo seduz as vítimas através de aplicativos e redes sociais e as induzem a tirar a roupa em conversas gravadas em vídeo. O material posteriormente é usado para chantagem.

Segundo as autoridades, esses grupos apostam em alvos como homens com status social, médicos, professores e funcionários públicos. Além dos vídeos, eles tentam extrair informações pessoais, apurou o site South China Morning Post.

Os criminosos entram em contato com as vítimas nas redes sociais e os seduzem através de trocas de mensagens. Depois, pedem a eles para gravarem vídeos nus. Por fim, enviam o link para a instalação de um aplicativo, que permite aos criminosos acesso a lista de contatos da vítima.

Com essas informações, eles exigem das vítimas pagamento de dinheiro para não terem seus vídeos enviados a parentes, amigos e superiores.

Em junho do ano passado, o Departamento de Segurança de Guangdong, província chinesa, disse ter registrado cerca de 9.200 denúncias de chantagens do tipo. Nos últimos meses, 86 pessoas de diferentes quadrilhas foram presas no país.