Por iG Último Segundo

Publicado 22/05/2021 12:25

Em um vídeo feito em parceria com a ONG Mercy For Animals e lançado neste sábado, 22, a ativista sueca Greta Thunberg apresenta diversos dados impactantes sobre o meio ambiente, saúde, comida, biodiversidade, clima e animais. Ela relaciona os dados aos problemas que a humanidade vem gerando para si própria, como consequência. "Se não mudarmos, estamos ferrados", afirma.

Uma das informações que ela apresenta é a de que 75% das novas doenças humanas surgem primeiro nos animais. "A próxima pandemia pode ser muito pior", diz. Assista ao vídeo:

Thunberg relaciona os meios de produção com a possibilidade de novas pandemias, ainda mais graves, surgirem no futuro. Para Greta, é necessário conscientizar jovens e adultos desde já, para que todos saibam o que está em jogo. "É doloroso saber de tudo isso, mas também é a nossa oportunidade. Sabemos o que precisamos fazer", diz.



Confira os dados apresentados no vídeo:

- Até 75% de todas as novas doenças vêm de outros animais;

- 83% das terras agrícolas são utilizadas para alimentar gado;

- O gado fornece apenas 18% das calorias que consumimos e 37% das proteínas;

- A área para produção de carne e laticínios existente no mundo equivale à área das Américas do Norte e do Sul juntas;

- Dieta à base de plantas pouparia até 8 bilhões de toneladas de CO2 por ano;

- Todos os anos matamos cerca de 60 bilhões de animais;

- Mais de 70% dos animais do mundo vivem em fazendas industriais. Nos EUA, chega a 99%.