Compositor mangueirense Nelson Sargento, de 96 anos, tomando a primeira dose da vacina contra a covid-19 Divulgação/Prefeitura do Rio

Por Carolina Freitas

Publicado 26/05/2021 17:36 | Atualizado 26/05/2021 17:41

Rio - O sambista Nelson Matos, mais conhecido como "Nelson Sargento", de 96 anos, está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Nacional de Câncer (Inca). De acordo com a unidade de saúde, o músico chegou ao local no último dia 20 com quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. Após passar por exames, foi constatado que o cantor estava infectado pela covid-19.

Já no sábado (22), ele precisou ser transferido para a UTI após apresentar piora do padrão ventilatório e hipertensão, tendo que respirar com auxílio de máscara de oxigênio.

Vale lembrar que Nelson Sargento recebeu a segunda dose do imunizante contra a covid-19 no dia 26 de fevereiro. O DIA questionou a gravidade do quadro do sambista à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), visto que o mesmo já foi totalmente vacinado.

Em nota, o órgão respondeu que "todas as vacinas contra a covid-19 disponíveis no Brasil têm eficácia comprovada, protegendo contra o desenvolvimento de casos graves e óbitos por covid-19, o que não impede a infecção pela doença, especialmente em pessoas com sistema imunológico comprometido, como aquelas em tratamento de câncer".

O paciente é matriculado no Inca desde 2005, quando foi diagnosticado com câncer de próstata, que já foi tratado há anos.