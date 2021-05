Prisão aconteceu no bairro Nossa Senhora de Santana Divulgação/Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 26/05/2021 16:57

Rio - Um criminoso foi preso nesta quarta-feira (26), em Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba, por uma força-tarefa da 88ª DP (Barra do Piraí) que atua na prisão de autores de assassinato. O traficante, de 22 anos, participou de um tiroteio contra uma facção rival, no início deste ano, que resultou em duas pessoas baleadas, uma delas estava grávida.



A prisão aconteceu no bairro Nossa Senhora de Santana e contra o homem já havia anotações criminais por tráfico de drogas e homicídio. O caso que provocou o ferimento de duas pessoas aconteceu em um bar, na localidade de Oficinas Velhas.