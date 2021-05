Vacinação em Duque de Caxias tem mais um dia de longas filas e aglomeração Luciano Belford/ Agência O Dia

Por Jenifer Alves

Publicado 26/05/2021 15:22

Rio - A prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, alterou o público alvo da vacinação contra covid-19, a partir desta quinta-feira (27). Segundo o município, apenas grávidas e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos, poderão ser imunizadas com a primeira dose de Coronavac. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disse também que a aplicação de primeira dose para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes está suspensa e que a retomada da vacinação para esses grupos dependerá da entrega de novas doses pelo Ministério da Saúde.

Nesta quarta-feira (26), a população que foi se vacinar no Centro Municipal de Duque de Caixas precisou enfrentar uma longa fila e aglomeração. Segundo a prefeitura, a vacinação foi programada levando em conta os últimos registros da SMS referentes aos grupos prioritários. Porém, a demanda pela vacina excedeu em três vezes a expectativa da secretaria, levando em conta as doses recém chegadas da Pfizer.

Rodrigo Dias, de 40 anos, disse que chegou ao local por volta de 5h20 e depois de uma hora aguardando foi alertado de que haveria apenas a segunda dose da Coronavac. Apesar disso, ele continuou na fila para tomar a primeira dose junto com a esposa que também é do grupo de risco.

"Continuamos esperando e entramos no posto. Deram a senha e aguardamos. Tinham falado que era só a segunda dose da Coronavac, mas não era, deram a vacina da Pfizer", relatou.

Rodrigo também disse que achou estranho o líquido já estar nas seringas quando ele foi vacinado e não nas ampolas.

"As vacinas já estavam nas seringas e quando pedimos para mostrarem a vacina sendo retirada da ampola, eles se negaram. A gente fica na dúvida devido a isso tudo que já aconteceu, deles estarem aplicando ar, não darem a vacina direito a gente se pergunta se foi vacinado mesmo", conta.

Segundo a prefeitura, a aplicação da vacina acontece nas salas de vacinação das Unidades Pré Hospitalares, com o controle de entrada de pessoas no local e com a aspiração das doses sendo realizadas "seguindo

todos os protocolos recomendados pela Anvisa e Ministério da Saúde", alegou.

De acordo com as recomendações da Anvisa, a vacina da Pfizer deve ser diluída no frasco original com 1,8 mL de solução injetável de cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9%). Após a diluição, o frasco contém 2,25 mL com possibilidade de extração de 6 doses de 0,3 mL.

A prefeitura destacou que, só nesta segunda-feira (25) cerca de 80% das vacinas disponíveis para a primeira dose já foram aplicadas. Por conta disso, os locais de vacinação desta quarta-feira (26) precisaram ser reorganizados. A primeira dose é aplicada hoje nas Unidades Pré Hospitalares (UPH) Xerém, Saracuruna, Pilar e Imbariê, com senhas limitadas e só para pedestres. Segundo a SMS, todos aqueles com as senhas distribuídas nos pontos de vacinação ontem e hoje estão sendo imunizados.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a vacina da Pfizer foi distribuída em uma condição de refrigeração que garantia um prazo máximo de utilização de cinco dias. Por isso, os municípios que receberam o imunizante, incluindo Duque de Caxias, já tinham sido informados sobre a necessidade de prévio agendamento e captação dos usuários, conforme os grupos elencados pelo Ministério da Saúde para a campanha, e correta utilização.

Confira o cronograma de vacinação em Duque de Caixas

A aplicação de primeira dose de Coronavac para grávidas e puérperas é realizada no Centro Municipal de Saúde (CMSDC), na Avenida General Gurjão, das 8h às 15h, nesta quinta-feira (27).

A prefeitura também informou que todos os que tomaram a primeira dose da vacina Astrazeneca no dia 18 de março devem procurar o posto de vacinação amanhã para receber a segunda dose. A apresentação de carteira de vacinação e documento de identificação com foto é obrigatória. A vacinação acontece no sistema drive-thru e pedestres, a partir das 7h, nos mesmos locais da primeira etapa:

Praça Dr. Laureano (em frente ao Hospital do Olho)

Praça do Cruzeiro (Vila Operária)

Restaurante do Povo.

A segunda dose de Coronavac, para todos que não compareceram às convocações anteriores, acontece no Centro Municipal de Saúde (CMSDC), na Av. General Gurjão, das 7h às 15h. Também é obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com foto.