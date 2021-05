Imunizante já é aplicado no Brasi REUTERS/Dado Ruvic/Direitos reservados

Publicado 24/05/2021 07:29

Rio - Uma nova etapa da vacinação contra a covid-19 começa nesta segunda-feira (24) com a distribuição da vacina da Pfizer para 19 municípios. Segundo a SES, a entrega é realizada de forma proporcional e igualitária, para as cidades consideradas elegíveis para a manipulação e conservação do imunizante. As 57.330 doses serão usadas para primeira aplicação. A definição da estratégia aconteceu conforme deliberação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e após pactuação com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS).



A operação de entrega das vacinas acontecerá a partir das 6h30, por meio de caminhões e três helicópteros, sendo um da SES e dois do Governo do Estado. O comboio terá escolta da Polícia Militar.



Municípios que receberão as vacinas: Angra dos Reis, Barra Mansa, Belford Roxo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Duque de Caxias, Itaboraí, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis e Volta Redonda.



“A definição dos municípios que receberão esse lote de vacinas contra Covid-19 considera elegíveis os que tenham mais de 150 mil habitantes e que estão a até duas horas e meia da capital” explica o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.



A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) ressalta que as vacinas serão entregues à temperatura positiva de 2°C a 8°C, o que garante um prazo máximo de utilização de cinco dias, seguindo as orientações técnicas do fabricante Pfizer/Biontech. Por conta desse método de armazenamento, os municípios foram informados sobre a necessidade de prévio agendamento e captação dos usuários, conforme os grupos elencados pelo Ministério da Saúde para a campanha, e correta utilização. A SVS destacou ainda a importância de se aplicar essa vacina exclusivamente em unidades de saúde, considerando o preparo e a conservação do imunizante.



Vacina Pfizer

O Ministério da Saúde enviou ofício aos estados esclarecendo que, de acordo com as novas orientações sobre o armazenamento da vacina e a necessidade de ampliação do calendário vacinal, o imunizante da Pfizer poderá ser distribuído para cidades que estejam a até duas horas e meia de distância da capital. O documento também reforça a importância de as doses serem destinadas a municípios que tiverem recebido a capacitação da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações sobre logística e uso dessa vacina, que aconteceu nos dias 17 e 18 de maio.



De acordo com o ofício, a logística de transporte e o armazenamento nas centrais de rede de frio deve ser na faixa de -15°C a -25°C, no período máximo de 14 dias. Já para o armazenamento nas unidades de saúde, as vacinas devem permanecer entre 2°C e 8°C. Nesse caso, o imunizante tem durabilidade de cinco dias. Após aberto, o vidro de seis doses deve ser utilizado integralmente em no máximo seis horas.

Calendário de vacinação para a cidade do Rio

Profissionais de educação com 49 anos ou mais podem comparecer a partir desta segunda-feira para serem vacinados. Nos próximos dias, a campanha segue o ordenamento por idade.

Terça-feira (25): 48 anos ou mais

Quarta-feira (26): 47 anos ou mais

Quinta-feira (27): 46 anos ou mais

Sexta-feira (28): 45 anos ou mais



A vacinação para pessoas com comorbidades também segue o ordenamento por idade. Nesta semana a vacinação irá atender indivíduos entre 34 e 18 anos. Dois grupos por idades serão atendidos por dia. Confira o calendário abaixo para mais detalhes:

