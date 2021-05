Vacinas Pfizer AFP

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 21:51

Rio - O município do Rio de Janeiro recebeu, na noite desta segunda-feira, quase 100 mil doses da vacina da Pfizer. A entrega aconteceu no aeroporto do Galeão e será armazenada em um instituto do governo do Rio.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o imunizante será destinado preferencialmente para pessoas com comorbidades, incluindo gestantes e puérperas com comorbidades e que apresentem laudo com indicação médica e assinem termo de consentimento para vacinação.

Na terça-feira (11) os imunizantes serão entregues à prefeitura que já irá começar a aplicar em cerca de 250 pontos de vacinação. O estoque deve durar no máximo até quinta-feira (13).

CoronaVac

A SMS informou que o estoque da segunda dose da CoronaVac deve acabar na quarta-feira (12) e a vacinação pode ser suspensa caso uma nova remessa de doses não chegue até quinta-feira (13). "Até a próxima quarta-feira, a SMS segue recebendo as pessoas a partir de 66 anos para a D2 de CoronaVac e aguarda novas remessas programadas para dar sequência ao calendário de D2 desta vacina a partir do dia 13".

A pasta retirou, na noite de sexta-feira (7), 48 mil doses de CoronaVac, que foram colocadas em uso no sábado, para atender às pessoas de 66 anos ou mais que estavam em tempo de receber a segunda dose.