Niterói está com o indicador síntese em 9,63 Imagem Arquivo

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 13:02

Rio - A partir desta segunda-feira (24), a Prefeitura do Rio incluiu os trabalhadores da educação, tanto da rede pública quanto particular, além de profissionais do sistema prisional e pessoas em situação de rua no calendário da última semana de campanha de vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19. Pessoas com comorbidades, idosos não vacinados e funcionários da saúde já estavam incluídos. Todos devem se vacinar até o próximo sábado (29), pois a partir do dia 31 a capital fluminense entrará em uma nova fase da imunização apenas por idade.



Profissionais de educação com 49 anos ou mais podem comparecer a partir desta segunda-feira para serem vacinados. Nos próximos dias, a campanha segue o ordenamento por idade (listado abaixo). Trabalhadores do segmento podem receber o imunizante em qualquer posto de saúde, desde que estejam munidos com algum comprovante de vínculo empregatício - de preferência um contracheque.



Terça-feira (25): 48 anos ou mais

Quarta-feira (26): 47 anos ou mais

Quinta-feira (27): 46 anos ou mais

Sexta-feira (28): 45 anos ou mais



A vacinação para pessoas com comorbidades também segue o ordenamento por idade. Nesta semana a vacinação irá atender indivíduos entre 34 e 18 anos. Dois grupos por idades serão atendidos por dia. Confira o calendário abaixo para mais detalhes:

fotogaleria

Publicidade

Pessoas em situação de rua e profissionais do sistema carcerário também serão imunizados. A população de rua que está nos abrigos estão cadastradas e devem ser priorizadas. Depois, quem está nas ruas receberá a vacina com equipes de abordagem da prefeitura. Pessoas presas e funcionários do sistema prisional também entram e a campanha será realizada dentro das unidades ao longo da semana.

A repescagem para idosos que não se vacinaram acontece todos os dias até o sábado (29). Após o dia 31, a cidade adotará critérios diferentes e haverá oportunidade de vacinação, mas não há uma data definida para os que não compareceram para receber o imunizante.

Publicidade

Gestantes e puérperas com comorbidades receberão doses da vacina CoronaVac ou Pfizer. Pessoas com deficiência também são contempladas e devem comparecer esta semana

Vacinação em municípios da Região Metropolitana

Publicidade

Em Niterói, o município irá contemplar pessoas com comorbidades de 50 até 18 anos ao longo da semana, obedecendo os critérios de escalonamento por idade . Gestantes, puérperas e pessoas com deficiência estão incluídos. Trabalhadores da educação pública e privada podem comparecer para receber o imunizante, que será aplicado também por meio de critérios de idade.

Em São João de Meriti a vacinação será aplicada a pessoas com comorbidades a partir do escalonamento de idade e divisão por sexo. Na segunda, mulheres dos grupos prioritários serão vacinadas com 47 anos, na terça, homens de 47 anos receberão o imunizante. Mais detalhes podem ser conferidos através das redes sociais oficiais da prefeitura.

Publicidade

Em São Gonçalo a previsão do calendário segue até esta terça-feira (25). Na segunda-feira, pessoas com comorbidades de 39 anos ou mais devem ser vacinadas. Na terça, é a vez de quem tem 37 ou mais. A aplicação do imunizante acontece das 7h até 17h.

Duque de Caxias segue com a campanha para a segunda dose da CoronaVac até segunda-feira (24) para todos que não completaram a imunização, na quinta (27) o município irá distribuir a segunda aplicação da AstraZeneca. Não há informações até o momento sobre a campanha para a primeira dose.

Publicidade

egue com a aplicação da segunda dose da vacina Coronavac, neste sábado (22) e na segunda-feira (24), para todos que ainda não completaram a imunização.

Em Nova Iguaçu o município ainda não divulgou o calendário de vacinação para a segunda-feira (24). Até este último sábado, a campanha contemplou pessoas com comorbidades até 28 anos e pessoas com deficiência acima de 18.

Publicidade