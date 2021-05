Carolina Alves, tia da Cauane Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 26/05/2021 14:56 | Atualizado 26/05/2021 15:54

Rio - Carolina Alves, tia da menina que supostamente foi agredida por Roseli Viana Pereira, mãe do cantor Nego do Borel , negou que a mulher tenha batido na criança. "Isso é mentira, nunca aconteceu. Não existe maus-tratos. Quem convive com a Roseli sabe disso", afirmou. Ela falou à imprensa, na tarde desta quarta-feira, em frente à Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), que investiga o caso.

Ela e vizinhos de Roseli estiveram no local segurando cartazes com dizeres como: "Não houve maus-tratos" e "Os humilhados serão exaltados".

Ainda de acordo com Carolina, a mãe da menor, que foi quem registrou a queixa contra a mãe de Nego do Borel, a abandonou quando ela tinha três anos. Na ocasião, quem ficou cuidando da criança foi Roseli. "Ela tinha que agradecer os cuidados da Roseli. Ela deixou a criança aqui no Rio e foi para São Paulo porque quis. Ela nunca lutou pela filha".

Ao ser perguntada por qual motivo Carolina acha que a mãe da menina denunciou Roseli, ela respondeu que é porque ela não aceita ver a criança feliz. "Eu acho que ela não aceita ver a Rose ser quem ela é. Não aceita ver uma família feliz".

Sobre o exame de corpo de delito feito na criança ter apontado agressões, a tia disse que foi armado. "Tem muito tempo que ela [mãe da criança] quer afetar a Rose. Foi armado. A criança visita o trabalho da mãe aos finais de semana. Se meu filho chega com marcas de agressão, eu vou atrás para saber o que houve. Ela nunca procurou saber. Foi tudo armado".

Ao finalizar, Carolina disse que a relação da mãe de Nego do Borel com a criança sempre foi muito boa. "A Rose passa pela minha loja e fala para ela dar benção para mim. Nós não temos do que reclamar da Rose. A criança é muito influenciada. Qualquer um faz a cabeça dela. Tenho certeza que ela foi influenciada a mentir dizendo que foi agredida".

Durante seu depoimento à polícia na segunda-feira, a criança afirmou que já foi vítima de várias agressões por parte de Roseli. No laudo, a perita legista Eliomar Abboadalla apontou que há "duas escoriações lineares, de dimensões castanhas médias, localizadas nas regiões: escapular esquerda e antebraço esquerdo".

Roseli compareceu à delegacia nesta tarde para prestar esclarecimentos sobre as supostas agressões. Segundo o repórter fotográfico do DIA, Estefan Radovicz, a mulher chegou sem ser notada pela imprensa e saiu por volta das 16h.