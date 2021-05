Polícia faz operação em dependência de hotel, no centro do Rio Fotos: Daniel Castelo Branco

Por Bruna Fantti

Publicado 01/05/2021 22:19 | Atualizado 01/05/2021 22:20

Agentes da Delegacia da Criança e Adolescentes Vítima (Dcav) realizam uma operação no Hotel Granada, no centro do Rio, após a denúncia de que um evento no local explorava menores de idade. Quartos estão sendo revistados para saber se menores estavam se prostituindo.

A ação ocorre após denúncia protocolada na delegacia de que meninas, entre 13 e 17 anos, estavam sendo chamadas para fazer books de modelos durante o dia no local. E, à noite, ocorreria prostituição.

O evento é organizado por um produtor, que aluga os quartos e o local. O Dia flagrou a entrada da polícia no hotel e registrou algumas menores nos quartos e no terraço. Algumas estavam acompanhadas pelos pais, outras não.

O Ministério Público do Trabalho e a Core acompanham a operação. O Hotel ainda não se pronunciou a respeito.