Nego do Borel,em foto antiga, com Roseli Viana Reprodução instagram

Por Bruna Fantti

Publicado 24/05/2021 16:49 | Atualizado 24/05/2021 18:29

Rio -- A mãe do cantor Nego do Borel, Roseli Viana Pereira, passou a ser investigada por agredir sua enteada, de 8 anos de idade, com "chineladas, arranhões e tapas", além de jogar xampu nos olhos da criança, na hora do banho, de maneira proposital. O DIA teve acesso ao laudo do IML (Instituto Médico Legal), com exclusividade, que confirmou as agressões.

O titular da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav), Adriano França, já intimou Roseli para depoimento, na próxima quarta-feira.

A queixa foi registrada pela mãe da criança, na especializada, nesta segunda-feira. As agressões teriam ocorrido na manhã desta segunda-feira, por volta das 11h. A menina já foi ouvida por um agente seguindo a Lei Federal 13.341/2017, que prevê a oitiva por um policial especializado em depoimentos com menores, no qual são evitadas perguntas sugestivas e o relato é livre. Ela relatou aos policiais que já foi vítima de várias agressões por parte de Roseli. Além disso, realizou exame no IML.

No laudo, a perita legista Eliomar Abboadalla apontou que há "duas escoriações lineares, de dimensões castanhas médias, localizadas nas regiões: escapular esquerda e antebraço esquerdo".

Em resposta à pergunta feita pela delegacia sobre a existência de lesão à integridade corporal da criança, a perita respondeu que sim. Além disso, os ferimentos teriam sido provocados por "ação contundente".

A reportagem tenta contato com Roseli.

Em nota, a Polícia Civil confirmou a investigação. "Mãe do cantor e compositor Nego do Borel é investigada por agredir uma criança de oito anos de idade, fruto de relacionamento do seu atual companheiro com quem convive e tem contato em razão de seu companheiro ter a guarda compartilhada", diz trecho.