Agressão foi flagrada por outras crianças do condomínio Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 10:54 | Atualizado 02/04/2021 12:53

Rio - Policiais Civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), coordenados pelo titular da unidade, Adriano França, identificaram a mulher que aparece agredindo um adolescente autista em um vídeo publicado nas redes sociais no último dia 24. Nas imagens, é possível ver que a agressora arrasta o menino pelo chão em uma área comum do condomínio Pontões, da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

"O fato ocorreu no último dia 24, as próprias crianças do condomínio filmaram e alguém colocou no Instagram. Eu tomei ciência desse vídeo ontem, nós fizemos as diligência e hoje estamos na rua para a fase de investigação, entregar a intimação, ouvir as pessoas", disse o delegado.

Publicidade

Segundo informações da DCAV, os agentes tomaram ciência da situação por meio do vídeo, publicado nas redes sociais. A equipe foi até o local nesta quinta-feira (01) e confirmaram que a autora da agressão é uma pessoa violenta e tinha ciência da condição especial da vítima. Questionado sobre o que motivou a confusão o delegado informou que seria uma placa de carro que teria sido amassada.

"Não tem motivação, o menino é autista, por si só já é vulnerável. Ela teria alegado que a vítima amassou a placa do carro. Ela foi na casa da mãe adotiva do menino autista tirar satisfações só que ela não foi recebida por ser uma pessoa violenta, recebemos relatos de que ela cuspiu nessa senhora"

Publicidade

Após a identificação da agressora, da vítima e de testemunhas, a Autoridade Policial instaurou um inquérito para apurar crimes que infringem a lei da Pessoa com Deficiência, além de outras condutas de constrangimento ilegal, lesões corporais e detalhes que seguem em investigação. A apuração corre em segredo para não expor a vítima adolescente.