Publicado 31/05/2021 12:44

Rio - A Uber fechou um acordo com a Prefeitura do Rio de Janeiro para apoiar a vacinação contra a Covid-19. A empresa vai fornecer R$ 400 mil em códigos promocionais para apoiar o deslocamento de servidores públicos da Secretaria Municipal de Saúde. Cada código promocional dará viagens gratuitas para deslocamentos e serão usados exclusivamente pelas equipes de Saúde da Família para a vacinação em domicílio de pessoas acamadas. O código precisa ser adicionado no aplicativo da Uber antes das viagens.



"A importância do incentivo dessa parceria vem ao encontro da necessidade de vacinação das pessoas acamadas e com dificuldade de locomoção, mantendo a proteção para essas pessoas e suas famílias com a mesma qualidade e agilidade da assistência na imunização realizada nas nossas unidades", comentou a subsecretária de Promoção, Atenção Primária e Vigilância da SMS, Ana Luiza Caldas.



Além do Rio, a Uber também firmou parcerias com as prefeituras de Maceió, Belo Horizonte e Natal, os governos do Espírito Santo, da Paraíba, e de Pernambuco. A empresa também apoia o movimento Unidos pela Vacina, por meio do qual apoia a vacinação em seis cidades no Ceará. A empresa ainda segue em conversas com outras capitais a fim de apoiar a vacinação de profissionais de saúde e outros grupos prioritários contra a Covid-19.



"Queremos garantir que a mobilidade não seja mais um obstáculo para quem quer se vacinar", diz a diretora-geral da Uber no Brasil, Claudia Woods. "Por isso, além de apoiar os governos e prefeituras, estamos também apoiando a Central Única das Favelas (Cufa) para permitir que as pessoas mais vulneráveis tenham uma opção de mobilidade para chegar aos locais de vacinação. Neste momento, nossa parceria com eles é para identificar idosos que estejam nos grupos prioritários para que possamos oferecer as viagens", completou.



A Uber também apoiou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para promover informação de qualidade sobre as vacinas e os programas de vacinação para toda a comunidade de mais de 22 milhões de usuários e 1 milhão de parceiros do aplicativo. Todos receberam, por meio do app da Uber, informações e dicas produzidas pelo Conass sobre as vacinas.



Esse pacote de medidas faz parte da promessa anunciada pelo CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, de fornecer a todos 10 milhões de viagens gratuitas ou com descontos para ajudar a assegurar que a mobilidade não seja uma barreira para a vacinação.





Veja como ativar o código de desconto

