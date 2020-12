Thamires foi encontrada pouco antes das 19h desta segunda Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Publicado 28/12/2020 10:05 | Atualizado 28/12/2020 13:15

Thamires Gomes, de 19 anos, foi encontrada, pouco antes das 10h desta segunda-feira, após ficar mais de 24 horas desaparecida. A jovem, que é de Itaipu, em Niterói, Centro do município da Região Metropolitana do estado. Rio - A transexual, de 19 anos, foi encontrada, pouco antes das 10h desta segunda-feira, após ficar mais de 24 horas desaparecida. A jovem, que é de, em sumiu na madrugada de ontem, depois de encontrar uma amiga nodo município dado estado.

Na tarde deste domingo, a amiga contou à mãe de Thamires, a dona de casa, Paula Santos, 35, que a estudante foi perseguida por um grupo de travestis que estavam em um ponto de ônibus, quando ela voltava para casa, por volta das 4h deste domingo. Ela disse que também correu quando viu a perseguição.

"A Thamires disse se escondeu em uma obra para fugir das agressoras e ficou lá com medo de elas estarem por perto", conta a mãe, feliz pela volta da filha, dizendo que a jovem pediu ajuda a um homem para deixar o local e pegar um ônibus de volta para casa.

A filha disse à mãe que durante a correria pediu ajuda no Hospital de Icaraí, mas um segurança do local teria a colocado para fora, incitando que as outras a agredissem.

"Ele jogou ela para fora e ainda falou 'pode matar'", narra. "Ela está machucada nas costas, mas agora fico aliviada com sua volta. Estou melhor e mais calma".

Paula acredita que a filha tenha sido perseguida por causa da disputa de pontos de prostituição no local que a estudante estava. Em mensagens enviadas à amiga de Thamires, umas das possíveis agressoras faz várias ameaças a ela.



"Viado safado deu sorte, porque eu não estava com minha bolsa. Iria encher a cara dela de tiro", escreveu uma das possíveis agressoras.

Mensagens enviadas para amiga de Thamires sobre as agressões Reprodução

O DIA tenta contato com o Hospital de Icaraí, sobre o pedido de ajuda da jovem à unidade de saúde.