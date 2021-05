A droga estava disposta em quatro pacotes ocultos dentro de fundo falso de uma mala preta Divulgação / Polícia Federal

Publicado 31/05/2021 13:48

Rio - Polícia Federal e Receita Federal atuaram em parceria na noite de domingo (30) para apreender 3,5 kg de cocaína em uma bagagem. O passageiro responsável pela mala foi preso em flagrante no Aeroporto Internacional do Galeão, na Zona Norte do Rio. Ele responderá por tráfico internacional de entorpecentes, cuja reclusão pode chegar até 15 anos.



A droga estava disposta em quatro pacotes ocultos em um fundo falso da mala deste passageiro espanhol, de 39 anos, que tentou embarcar para Lisboa, capital de Portugal. As ações foram coordenadas pela Delegacia Especial da Polícia Federal em conjunto com o Serviço de Conferência de Bagagem da Alfândega.

Polícia Federal também aumenta apreensões de armas no RJ



Entre janeiro e abril de 2021, a Polícia Federal apreendeu o dobro de armas de fogo se comparado ao mesmo período do ano passado. A análise leva em conta todas as rodovias monitoradas pelo órgão no estado. O balanço também mostrou o recolhimento de 261% a mais de munições, além da recuperação adicional de quase 150 carros, o que representa um aumento de 66% de veículos apreendidos.