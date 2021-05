Por O Dia

Publicado 31/05/2021 12:23 | Atualizado 31/05/2021 14:31

Rio - O governo do estado vai iniciar nesta semana o calendário unificado de vacinação contra a covid-19. A publicação da medida foi feita no Diário Oficial na última quarta-feira (26) e os municípios terão autonomia para empreender a campanha dia a dia de acordo com a realidade e as particularidades de cada localidade. O município do Rio seguirá com o calendário próprio um pouco mais adiantado, pois a prefeitura concluiu a convocação dos grupos prioritários e iniciou a imunização por idade.O calendário unificado vai servir como um referencial para que o estado possa ter um monitoramento amplo das campanhas municipais. Para que essa ação seja feita, foi determinado que certos públicos mensais fossem vacinados até completar a imunização de toda a população adulta em outubro.A partir de junho, as prefeituras devem encerrar a imunização de pessoas com grupos prioritários e das categorias profissionais. Entre os segmentos estão: pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidade; gestantes e puérperas com comorbidades; população de rua; profissionais do Sistema Penal e de quem for privado de liberdade; trabalhadores da educação; Forças Armadas, de segurança e salvamento.No mesmo mês, o calendário estadual estabeleceu para as cidades fluminenses imunizar também por faixa etária de idade, entre 55 e 59 anos. Para que ambos os públicos possam ser atendidos, foi reservado 20% das vacinas para grupos prioritários e 80% para o restante.Nos próximos meses a vacinação seguirá apenas atendendo aos critérios de escalonamento por idade. Cada mês atenderá um público com o recorte em 9 anos. Em julho, pessoas de 54 a 45 anos serão imunizadas; em agosto, 44 a 35; setembro, 34 a 25 e outubro de 24 até 18 anos.