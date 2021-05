Por O Dia

Publicado 26/05/2021 13:50 | Atualizado 26/05/2021 18:13

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde (SES) anunciou, nesta quarta-feira, o calendário único de vacinação contra a covid-19 já a partir de julho no Rio de Janeiro. Com essa unificação, os municípios agora ganham mais tempo para terminarem de imunizar os grupos prioritários.

A capital confirmou aoque seguirá o cronograma já anunciado pelo prefeito Eduardo Paes (DEM) em suas redes sociais no dia 12 Junho– Pessoas com comorbidades em geral e/ou deficiência permanente;– Gestantes e puérperas com comorbidades;– Agentes de segurança e salvamento;– Trabalhadores da educação;– Funcionários e detentos do sistema penal;– Pessoas em situação de rua;– Público em geral de 59 a 55 anos;Julho– Público em geral de 54 a 45 anos;Agosto– Público em geral de 44 a 35 anos;Setembro– Público em geral de 34 a 25 anos;Outubro– Público em geral de 24 a 18 anos