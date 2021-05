Afirmação é do Instituto Adolfo Lutz, da SES/SP. Reprodução.

Por Bertha Muniz

Publicado 26/05/2021 12:21 | Atualizado 26/05/2021 12:45

O morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, que havia testado positivo para a Covid-19 após voltar de uma viagem para a Índia, está contaminado com a nova variante indiana, a B.1.617.2, conhecida por ser mais agressiva.

O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo confirmou a informação na manhã desta quarta-feira (26), após a realização do sequenciamento do genoma.

O homem, de 32 anos, voltou da viagem ao país asiático no último fim de semana. Ele desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, no dia 22 de maio, e seguiu para o Rio de Janeiro, em outro voo, retornando de carro para Campos.

Na segunda-feira (24), o paciente voltou para a capital carioca, a pedido da empresa a qual presta serviços, para cumprir o isolamento em um hotel. Em dois dias, o campista circulou por três cidades e teve contato com dezenas de pessoas.

A suspeita da contaminação com o vírus foi confirmada após um exame RT-PCR realizado no laboratório do Aeroporto de São Paulo, onde foi autorizado a embarcar para o Rio, antes mesmo do resultado da análise sair. Cerca de 72h antes de embarcar para o Brasil, ainda na Índia, o morador de Campos teria sido testado negativo para a doença.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Campos informou que recebeu a confirmação de que o resultado do exame de sequenciamento do campista é positivo para a variante indiana.

"O exame que apresentou resultado positivo para a variante indiana foi realizado no Instituto Adolfo Lutz da Secretaria da Saúde de São Paulo, que é referência nacional, cujo resultado já foi enviado ao Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/Campos dos Goytacazes).

Outros dois trabalhadores, que tiveram contato com o homem de 32 anos e que estão em Campos, testaram negativa para a Covid-19, mas continuam em isolamento domiciliar. Eles estão sendo monitorados pela equipe Cievs/Campos e realizaram novos exames na manhã de hoje", finalizou o município.

Até o fim da manhã dessa quarta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro ainda não havia confirmado o caso como infectado pela variante indiana, mas informou que segue monitorando o paciente, que cumpre a quarentena.

"A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), informa que o passageiro com procedência da Índia que testou positivo para Covid-19 segue em isolamento, cumprindo quarentena no município do Rio de Janeiro. Até o momento, não há confirmação de que seja um caso da variante B.1.6.1.7 (indiana)", disse a SES/RJ em nota.