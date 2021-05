Por Bertha Muniz

Publicado 25/05/2021 18:52 | Atualizado 25/05/2021 18:53

O morador de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, que testou positivo para a Covid-19 ao retornar de uma viagem a Índia, continua aguardando o resultado sobre a variante. O material necessário foi coletado pela Secretaria Municipal de Saúde na manhã de segunda-feira (24) e enviado para análise da Fiocruz, que vai realizar o sequenciamento.

A Prefeitura de Campos informou que, a pedido da empresa para a qual o homem presta serviços, ele foi para um hotel no Rio de Janeiro e segue em isolamento por lá. Outros dois trabalhadores que o acompanhavam, também moradores da cidade, já realizaram exames e testaram negativo para a doença.

Ambos seguem sendo monitorados pela equipe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância da Saúde (Cievs/Campos) e ficarão em isolamento domiciliar pelos próximos sete dias.

Mesmo sem a confirmação de que o campista esteja de fato infectado com a variação indiana, as prefeituras de Araruama, na Região dos Lagos, e de Niterói, na Região Metropolitana, estão fazendo uma campanha antecipada para divulgar a chegada da variante no estado.

Nas redes sociais dos dois municípios circulam imagens com o alerta. Em Niterói, o prefeito Alex Grael chegou a publicar um vídeo ao lado do secretário de Saúde, Rodrigo Oliveira, demonstrando preocupação com a "chegada da variante indiana do coronavírus, que é potencialmente mais agressiva do que as outras que nós temos circulando no nosso estado e no país".

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que continua monitorando o caso. "As amostras foram enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen) e, nesta terça-feira seguirão para sequenciamento genômico no laboratório de vírus respiratório da Fiocruz", disse em nota.