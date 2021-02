Por Jorge Costa e Karen Rodrigues*

Publicado 13/02/2021 15:39 | Atualizado 13/02/2021 15:40

Rio - A Polícia Civil, em cumprimento a determinação do município do Rio de Janeiro proibindo festas fora do padrão sanitário por conta da pandemia, monitora eventos clandestinos na cidade . A partir de investigação, a polícia pediu judicialmente o bloqueio de contas de três festas clandestinas , determinou o cancelamento de quatro e fez uma festa com música se transformar em um esquema de restaurante, com mesas separadas, cumprindo as recomendações sanitárias.