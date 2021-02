Sexta-feira foi marcada por aglomeração na Lapa Reprodução TV Globo

Publicado 13/02/2021 11:09 | Atualizado 13/02/2021 15:18

Rio - O primeiro dia de Carnaval foi marcado por aglomeração, festas clandestinas e eventos interrompidos. A prefeitura do Rio proibiu desfiles de escolas de samba, blocos e qualquer atividade recreativa em áreas públicas e quiosques da orla durante o Carnaval. De acordo com o decreto, locais que tenham aglomerações e desrespeitem as regras serão interditados e multados. As medidas adotadas vão até às 6h do dia 22 de fevereiro.

Da noite de sexta-feira (12) até a madrugada deste sábado (13), o Instituto de Vigilância Sanitária interditou sete estabelecimentos no município, aplicou nove multas e apreendeu diversos equipamentos de som.

No Centro do Rio, um Baile de Carnaval foi interditado na Rua Riachuelo. O local foi multado por falta de licenciamento sanitário e teve cinco mesas de som e um microfone apreendidos.



A quadra da Unidos da Tijuca, no bairro Santo Cristo, também foi interditada pela Vigilância Sanitária e pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Seop. A escola foi multada por ausência de licenciamento e aglomeração. Foram apreendidas duas extensões e uma mesa de som.



Em Ipanema, foi interrompida uma festa Carnaval na Rua Farme de Amoedo. O estabelecimento foi interditado por aglomeração e falta de licenciamento, multado, e teve mesa de som apreendida.



Um evento no Jockey Club também terminou com interdição cautelar por aglomeração e apreensão de equipamentos. Já em Bangu, na Zona Oeste, foram duas interdições cautelares por aglomeração e uma total em estabelecimento clandestino.

Proibição de transportes

Nesta sexta-feira também começou a valer a proibição da entrada de ônibus e vans fretados na cidade dos até o dia 22. Com isso, a Polícia Militar, em uma operação conjunta com a Guarda Municipal e o Detro (Departamento de Transportes Rodoviários), montaram diversos pontos de bloqueio para impedir a entrada desses veículos.

Foram fechados com barreiras os acessos que veículos de outros municípios utilizavam para chegar ao Centro da cidade: o Trevo das Missões; em Cordovil, Linha Amarela; saída 4 (sentido Barra), Avenida das Américas; antes do Túnel da Grota Funda (sentido Barra) e Transolímpica.

Segundo o decreto, apenas veículos que prestam serviços frequentes a funcionários de empresa ou para hotéis, juntamente com a comprovação de seus passageiros de que trabalham na cidade ou tem hospedagem, estarão autorizados a passar. Caso contrário, o veículo é barrado.