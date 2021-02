Casa de festas no Vidigal ainda estava lotada em seus três andares por volta das 6h30 desta terça Reprodução/TV Globo

Publicado 16/02/2021 09:22 | Atualizado 16/02/2021 12:42

Rio - A madrugada desta terça-feira (16) voltou a ter diversos focos de aglomeração na cidade do Rio, com festas clandestinas, forte movimentação em bares e grupos se divertindo até o amanhecer. Em meio à pandemia da covid-19, as comemorações do Carnaval não seguiram as normas sanitárias e driblaram a fiscalização da prefeitura.

O Morro do Vidigal, na Zona Sul, foi um dos locais em que a curtição reuniu centenas de pessoas madrugada afora. Imagens do helicóptero da TV Globo mostram uma casa de eventos no local com três andares abarrotados, quase sem espaço visível do alto, já por volta das 6h30.

Pontos tradicionais de bares, que têm repetido a tradição de não respeitar a pandemia, também foram flagrados. Na rua Olegário Maciel, na Barra da Tijuca, houve, inclusive, engarrafamento de carros por volta da 1h, tamanho movimento do local. Nas imagens é possível ver diversas pessoas reunidas em grupos, a maioria sem usar máscaras de proteção.

Outra região já marcada por diversos flagrantes de desrespeito à pandemia é a rua Dias Ferreira, no Leblon, que também foi flagrada pelas imagens da TV. Perto do local, na areia da praia, um grupo festejava animado, também sem usar proteção facial quando o sol já clareava o dia.

Já em Copacabana, os fiscais da Guarda Municipal tiveram que ser acionados para impedir uma festa em uma boate. Ainda assim, as imagens da TV Globo mostram as pessoas reunidas, sem máscara de proteção, nas ruas do bairro.

Três festas clandestinas impedidas

Somente na última segunda-feira (15), três eventos divulgados em redes sociais foram impedidos pela fiscalização da Seop. Além disso, a secretaria também dispersou centenas de pessoas que se reuniam na areia da Praia de Ipanema, na altura da Rua Farme de Amoedo. Quiosques na orla também foram fiscalizados e a área da Pedra do Sal foi ocupada, como forma de prevenção a aglomerações.

Em dois endereços nas zonas Norte e Oeste, duas festas foram encerradas, na Ilha de Guaratiba e Abolição. No Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio, uma casa de festas que tinha evento organizado na internet foi advertida previamente e a festa não aconteceu.

Desde a sexta-feira (12), início das ações para combater aglomerações no período que seria do carnaval, foram realizadas 62 inspeções sanitárias, com 47 autos de infração e 24 interdições, além de 12 apreensões (dez de equipamentos de som e duas de bebidas).

A Guarda Municipal do Rio registrou 211 ocorrências relacionadas à fiscalização sanitária, 71 notificações aplicadas, além de realizarem 34 ações audiovisuais de conscientização com mensagens sonoras sobre a Covid-19 foram realizadas em variados pontos do Rio.