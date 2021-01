Segundo dia da Operação Fiscalização pela Vida em Meriti PMSJM

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 20:47

no entorno da Praça dos Três Poderes, no bairro Jardim Meriti. A operação foi para evitar o aumento dos casos de covid-19 na cidade, coibindo aglomerações e fazendo um choque de ordem no local, sempre alvo de reclamações de moradores. A Prefeitura de São João de Meriti realizou mais um dia da Operação Fiscalização pela Vida , força-tarefa contra aglomerações e irregularidades em bares e restaurantes,, no bairro Jardim Meriti. A operação foi parana cidade, coibindo aglomerações e fazendo um choque de ordem no local, sempre alvo de reclamações de moradores.

Pela segunda vez, as equipes foram compostas por agentes da Vigilância Sanitária e por servidores de diversas secretarias, como a de Ambiente e Sustentabilidade, Fazenda e Ordem Pública.

A Prefeitura informou que, mais uma vez, todos os estabelecimentos comerciais estão sendo notificados quanto às aglomerações e a força-tarefa fechou os locais que estavam com a documentação irregular e não podem continuar funcionando.

Na última sexta-feira (15), a Operação, que contou com o apoio do 21º Batalhão de Polícia Militar e do Conselho Tutelar, já havia interditado os bares que, mesmo sem licença e com determinação para manterem as portas fechadas, retornaram a abrir.

Por fim, a Prefeitura reforça que o objetivo da ação não é impedir os comerciantes de trabalharem, mas sim, fazer algo organizado e dentro da lei, e que em outras datas, novas operações serão realizadas em outros locais.

