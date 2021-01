Prefeitura do Rio libera a presença de mesas e cadeiras em calçadas e estacionamentos Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 20:46

Rio - A Prefeitura do Rio autorizou a colocação de mesas e cadeiras de bares, lanchonetes e restaurantes nas calçadas e estacionamentos dos estabelecimentos até o dia 31 de dezembro. A medida foi publicada na edição do Diário Oficial de quarta-feira (28). De acordo com as autoridades responsáveis pela decisão, a mudança tem o objetivo de evitar prejuízos financeiros por causa da pandemia causada pela covid-19.



A medida foi uma decisão conjunta das secretarias de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação, Ordem Pública, Saúde, Transportes e da CET-Rio, que também delimitará uma área reservada do estabelecimento para o estacionamento das motocicletas que atuam no serviço delivery.

A medida vigora em dias de feriados e de quinta-feira a domingo. Ainda de acordo com a nova publicação, em alguns locais os estacionamentos poderão ser ocupados pelas mesas e cadeiras.

Necessário autorização prévia

Quem deverá autorizar ou não a ocupação das áreas pelos bares e restaurantes é a CET-Rio. A Companhia analisará as condições dos estacionamentos, como por exemplo os destinados a carros no sistema Rio-Rotativo.

Período permitido

A liberação da ocupação de calçadas e estacionamentos por restaurantes, aprovadas pela CET-Rio, será no período de 18h às 23h, de quinta-feira, e das 18h às 2h de sexta-feira. Já nos domingos e feriados, a liberação da colocação de mesa e cadeiras inicia às 14h e termina às 23h.

Vagas de estacionamento para idosos não terão autorização de uso pela CET-Rio.