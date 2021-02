Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, fala sobre a paralisação do cronograma Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Lucas Cardoso

Publicado 15/02/2021 11:45 | Atualizado 15/02/2021 17:26

Rio - O Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, confirmou, nesta segunda-feira, que a vacinação de novas faixas etárias será interrompida nesta terça-feira. O médico acompanhou a vacinação dos idosos de 84 anos ou mais no drive-thru montado hoje, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. A expectativa é que novas doses cheguem na próxima terça-feira (23). O prefeito, Eduardo Paes, já havia confirmado através das suas redes sociais a paralisação.

fotogaleria

Publicidade

"Já era um pouco esperado que a vacinação fosse ser nesse ritmo. Começa e para, começa e para. De acordo com a cadeia produtiva, capacidade dos institutos tanto da Fiocruz quanto do Butantan e outros do mundo de conseguirem produzir vacinas. Hoje conseguimos vacinar os idosos de 84, amanhã os de 83 e interrompe na quarta, até a próxima semana, quando recebermos novas doses do instituto Butantan", explicou.

O atraso em uma semana faz o município voltar ao cronograma previsto inicialmente. A cidade antecipou a vacinação das faixas etárias de 80 anos, que estavam previstas para terminarem no fim de fevereiro. No plano atual, as doses seriam aplicadas nos idosos com 75. A repescagem dos idosos com 80 anos ou mais, marcara para este sábado, também está suspensa.

Publicidade

Apesar da paralisação, o cronograma de aplicação da segunda dose para quem foi vacinado há 28 dias começou nesta segunda-feira. Os grupos atendidos são os internos em institutos de longa permanência e funcionários da saúde, que receberam a coronavac no dia de São Sebastião. Para esse público, o secretário relembrou que é importante procurar a mesma unidade onde ocorreu a aplicação da primeira dose. "Todo mundo que tomou a primeira dose tem a segunda garantida", orienta.

Questionado sobre a possibilidade da utilização das segundas doses para manter o cronograma adiantado de vacinação, Soranz explicou que o município vai seguir o que foi orientado pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado de Saúde.

Publicidade

"Utilizar a segunda dose para garantir o não interrupção do calendário poderia ter sido uma estratégia, mas o ministério da Saúde e a secretária de estado decidiram não liberar a utilização", disse.

Calendário atualizado:

Publicidade

1ª Semana



1/02 – Pessoas a partir de 99 anos



2/02 – Pessoas a partir de 98 anos



3/02 – Pessoas a partir de 94 anos



4/02 – Pessoas a partir de 92 anos



5/02 – Pessoas a partir de 90 anos



6/02 – Pessoas a partir de 90 anos





2ª Semana



8/02 – Pessoas a partir de 89 anos



9/02 – Pessoas de 88 anos



10/02 – Pessoas de 87 anos



11/02 – Pessoas de 86 anos



12/02 – Pessoas de 85 anos



13/02 – Pessoas a partir de 85 anos





3ª Semana



15/02 – Pessoas de 84 anos



16/02 – Pessoas de 83 anos



17/02 – Paralisado (antes era 82 anos)



18/02 – Paralisado (antes era 81 anos)



19/02 – Paralisado (antes era 80 anos)



20/02 – Paralisado (Antes era a partir de 80 anos)





4ª Semana



22/02 – Paralisado (antes era 79 anos)



23/02 – Pessoas de 82 anos (antes era 78 anos)



24/02 – Pessoas de 81 anos (antes era 77 anos)



25/02 – Pessoas de 80 anos (antes era 76 anos)



26/02 – Pessoas a partir de 80 anos (antes era 75 anos)



27/02 – Pessoas de 79 anos (antes era pessoas a partir de 75 anos)