Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse, neste sábado, que pretende começar ainda neste semestre a licitação dos pedágios da Linha Amarela. A fala foi dada no início desta manhã, antes de encontro entre a prefeitura e administradores regionais, subprefeitos e vereadores, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



"A minha idéia é que a gente volte a licitar a Linha Amarela para uma empresa que cobre um valor justo. O valor ainda não está definido, mas será bem mais baixo", explicou.



Segundo o prefeito, a decisão ganhou força após a negociação com a Lamsa não caminhar para um acordo. "Nós fizemos uma proposta a linha amarela, a Lamsa, de algo em torno de R$ 3,00, e não houve um entendimento dessa negociação. Então, o processo de encampação vai continuar. Amanhã, o secretário Calero e o procurador geral do município vão iniciar o processo de registro patrimonial da Lamsa, de todos os bens, que vão ser incorporados por essa encampação", comenta.



Paes relembra que as tratativas acontecem desde o período de campanha. "A gente tentou desde o início. Eu disse na campanha: nós não somos contra o pedágio. O pedágio é possível de ser praticado, mas precisa ter um preço justo. De fato, o preço estava absurdo. Tanto que, no meu outro governo, em 2015, a gente não deu o reajuste e começou essa discussão", disse Paes.



Questionado sobre o prazo para a abertura da licitação, o prefeito Eduardo Paes disse que pretende concluir o processo ainda no primeiro semestre. "Pretendemos fazer isso ainda no primeiro semestre", diz.



Sobre a possibilidade de a ex-concessionária da via cobrar na justiça alguma restituição, o prefeito diz não temer por um revés. "Vai ter que ser apurado, mas a prefeitura entende que eles cobraram um valor maior por muito tempo. Se bobear, vai ter até indenização da parte deles para a prefeitura", concluiu.