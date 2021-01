Linha Amarela Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Rio - A Linha Amarela será interditada na madrugada desta sexta-feira, 15, no trecho entre Água Santa e Engenho de Dentro, Zona Norte. O fechamento da via acontecerá nos dois sentidos das saídas 2 e 3 entre às 2h e 3h da madrugada. De acordo com a Lamsa, a intervenção acontecerá para passar alguns cabos da SuperVia.

Em duas ocasiões o trânsito vai ser interrompido totalmente por, no máximo, dez minutos. A recomendação é que os motoristas evitem este trecho da via expressa neste horário. A interdição foi autorizada pela CET-Rio e será acompanhada por agentes da Lamsa. A operação também vai contar com o apoio da Polícia Militar, através do BPVE.

A concessionária ressalta que, apesar das perdas que já somam mais de R$ 100 milhões por conta do cenário de encampação da Linha Amarela, permanece atuando nos atendimentos de ocorrências e manutenções emergenciais da via. A empresa continua cumprindo o compromisso com seus clientes e com a cidade do Rio de Janeiro.