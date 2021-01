Prefeitura começa a vacinação de idosos em cerimônia especial no Palácio da Cidade Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 31/01/2021 10:11 | Atualizado 31/01/2021 14:17

Rio - O prefeito Eduardo Paes e o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, participaram, na manhã deste domingo (31), da cerimônia que marcou o início da vacinação para idosos com mais de 80 anos no Rio de Janeiro contra a covid-19.

Cinco idosos foram vacinados no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul da cidade para marcar a nova fase da campanha de imunização. A partir da próxima segunda-feira (1) e até o fim do mês de fevereiro, a vacinação será escalonada. A campanha mobilizará 236 clínicas da família e centro municipais de saúde, além de postos no sistema drive-thru. Nesta primeira semana, serão vacinadas pessoas acima de 95 anos. Para cada dia da semana haverá uma idade específica.



O ator Orlando Drummond, famoso pelo personagem "Seu Peru", da Escolinha do Professor Raimundo, de 101 anos, foi o primeiro a receber a dose da vacina. "Me sinto orgulhoso de estar podendo falar alguma coisa aqui com essa idade. Muitíssimo obrigado", disse, emocionado.

A segunda idosa a tomar a dose do imunizante foi a costureira Sebastiana Farnezi, de 98 anos. Dulcinéia Gomes Pedrada de 97 anos, que é dona de casa, foi a terceira a ser vacinada na manhã deste domingo no Palácio da Cidade.

"É um dia especial. Minha filha até enrolou meu cabelo pra eu vir tomar a vacina. Tenho certeza de que não vou pegar a doença. Agora, vou poder ir um bocadinho na rua", disse.

O músico mangueirense Nelson Sargento, de 96 anos, que estava com uma máscara do seu time do coração - Vasco da Gama - também foi imunizado. Ele, que é presidente de honra da escola de samba Estação Primeira de Mangueira, falou durante a vacinação que este dia era pura felicidade, além de citar que tem lido bastante e pintado quadros.

"Estou lendo muito e pintei três quadros na pandemia. Estou com alguns para vender. Mas estou sentindo falta da música. Estou aqui para ser vacinado e poder trabalhar", comentou.

A quinta e última pessoa a ser vacinada foi dona Neiva Gomes Brandão, de 95 anos. Ela falou sobre a importância de todo mundo ser vacinado, que agora vai poder ir para a rua e que estava se sentindo muito feliz por ter tido essa oportunidade.

"Passei esse tempo todo em casa, fazendo crochê. Sinto falta da praia e de visitar os amigos. Não estava indo a canto nenhum. Estou torcendo para que essa campanha seja um sucesso e que todos possam ser vacinados", afirmou.

Durante a vacinação, o prefeito do Rio, Eduardo Paes pediu para que as pessoas respeitassem o momento da vacinação e as regras para que todos pudessem viver mais.

“Antigamente uma pessoa de 100 anos era muito velha. Agora tem gente com a mesma idade que vive muito bem. É isso que a gente quer. Queremos essas pessoas vivas entre nós.”

Já Daniel Soranz, o secretário municipal de Saúde, disse que hoje foi a parte da campanha de vacinação.

“Vamos vacinar os idosos que estão em programas sociais da prefeitura, no bolsa família e abaixo da linha de pobreza. Temos 20 mil idosos que tem mais dificuldade de procurar os postos de saúde. É muito mais complexa a vacinação deles tanto pelas questões socioeconômicas, como também pelas questões de transporte. Esse é um momento muito emocionante para toda a sociedade”, disse o secretário.

Além disso, Daniel pediu para que todos respeitassem a fila.

"A gente precisa focar em quem é mais importante. Eu vi muita discussão de vários outros setores da sociedade, e de pessoas jovens querendo se vacinar, querendo entrar como prioridade na fila e isso não pode acontecer. A prioridade tem que ser das pessoas que estão morrendo. O obejtivo dessa vacina é evitar óbito e evitar internação", afirmou Soranz.

Calendário de vacinação dos idosos começa no dia primeiro de fevereiro REPRODUÇÃO TWITTER

Confira os pontos de drive-thru

Além das 236 clínicas da família e centros municipais de saúde, a vacinação vai ocorrer em 11 postos de imunização no modelo drive-thru, em que a pessoa não precisa sair do carro para receber a dose. veja os locais:

Zona Norte



- Cidade Universitária, na Ilha do Fundão;

- Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Engenho de Dentro

- Parque Madureira

- Estacionamento da UERJ, no Maracanã (a UERJ atenderá de 9h às 15h)

Zona Oeste

- CMS Belizário Penna, em Campo Grande

- CMS Manoel Guilherme da Silva, em Bangu

- Policlínica Lincoln de Freitas Filho, em Santa Cruz

- Parque Olímpico, na Barra da Tijuca

Centro e Zona Sul

- Sambódromo, na Cidade Nova

- Campus da UFRJ da Praia Vermelha, em Botafogo