Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), pediu, nesta quarta-feira, a colaboração dos cariocas para que não comprem ingressos de festas marcadas para o período do Carnaval. Em live no Instagram, Paes garantiu que a Prefeitura do Rio está fiscalizando as redes sociais e sites de vendas de ingressos para coibir as festas pela cidade durante o feriado.

"Estou triste. Também queria curtir a Sapucaí, ir para bloco, curtir meu samba. Mas é uma questão de responsabilidade. A gente está mantendo a cidade relativamente aberta, não tem restrições absurdas no Rio. O que a gente está pedindo é o básico", argumentou.

Paes comemorou a diminuição das taxas de contaminação pelo novo coronavírus no Rio. "Tem tudo para as coisas voltarem rápido a funcionar. Então, assim, é muito importante pedir essa ajuda das pessoas. Galera que tá fazendo festas, segura a onda. Não comprem ingressos. A fiscalização vai estar atenta. A gente está acompanhando as redes sociais, os sites de festas de venda de ingresso", afirmou.

O prefeito também falou sobre os esforços dos blocos de Carnaval, que, em tempos de normalidade, estariam desde janeiro nas ruas da cidade. "Agradecer porque quando a gente fala de Carnaval, a gente fala como se fosse só nesse fim de semana. Mas a gente sabe q os blocos já estariam nas ruas há um mês e todo mundo tá respeitando. Parabéns aos blocos, os tradicionais, os espontâneos, está todo mundo segurando a onda", agradeceu.

Eduardo Paes contou que decidiu fazer a live por ter recebido denúncias de seguidores dos eventos que já estão agendados. "Pelo amor de Deus, ficar de babá de marmanjo, assim não dá. Vamos ter consciência. Se Deus quiser, a gente faz uma comemoração no meio do ano. Quem sabe um ensaio técnico, sei lá? Em 2022, eu garanto que a gente vai fazer o melhor Carnaval da história dessa cidade, das galáxias, como diria a ex-presidente Dilma. Vamos fazer um super Carnaval, um negócio inesquecível. Se Deus quiser, a Portela vai ser campeã", brincou.







