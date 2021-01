Hellen Mary - dentista e diretora de Cidadania da Portela Crédito: Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/01/2021 13:24 | Atualizado 20/01/2021 13:25

A auxiliar administrativa Iara Júlia Soares Raposo Santos, de 57 anos, foi a primeira a receber a vacina. Ela tomou a primeira dose no Posto de Saúde Vila Geny, em Itaguaí. A sócia-contribuinte da Portela desfila há dez anos em ala de comunidade e faz parte da torcida Guerreiros da Águia. Rio - Quatro integrantes da Portela foram vacinadas contra a covid-19, nesta quarta-feira, Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio e da Portela. Todas trabalham na área da saúde em postos das prefeituras do Rio e de Itaguaí, na Região Metropolitana. O número de integrantes da escola que foram imunizados chega a cinco.A auxiliar administrativa Iara Júlia Soares Raposo Santos, de 57 anos, foi a primeira a receber a vacina. Ela tomou a primeira dose no Posto de Saúde Vila Geny, em Itaguaí. A sócia-contribuinte da Portela desfila há dez anos em ala de comunidade e faz parte da torcida Guerreiros da Águia.

"É uma emoção muito grande. Tenho pavor de injeção, mas não senti nada. Tive o privilégio de estar entre as primeiras pessoas vacinadas de Itaguaí. Espero, agora, que toda a população também possa ser vacinada", lembrou Iara, que chegou a ter sintomas leves da Covid-19 no ano passado.



A cirurgiã-dentista Hellen Mary Costa, de 49 anos, foi vacinada na manhã desta quarta-feira, no Centro Municipal de Saúde Catiri, em Bangu, na Zona Oeste, onde trabalha há três anos. "Estou muito emocionada. Recebi a convocação para tomar a vacina e vim correndo. Estava de férias... nem consegui dormir direito ontem à noite por causa dessa notícia de que havíamos sido selecionados para tomar a vacina. É um dia histórico para todos nós, profissionais de saúde do CMS Catiri, que estamos na linha de frente do combate ao vírus desde o início da pandemia", comemorou Hellen, que é diretora de Cidadania da Portela.



Com o aumento no número de casos da doença na cidade, a dentista foi remanejada para atuar na triagem dos pacientes que chegam à unidade de saúde com sintomas da covid-19. "Foram meses muito pesados para todos nós que estavam no contato direto com a população, mas sobrevivemos. A vacina nos deixa muito orgulhosos e cheios de esperança por dias melhores. Todos estão ansiosos pelo momento de poder retomar suas rotinas e abraçar familiares e amigos. Por isso, eu acredito na ciência e tenho muito orgulho de fazer parte do Sistema Único de Saúde. Torcemos para que a vacina chegue logo para toda a população", completou.



Ela também ressaltou o fato de receber a vacina no Dia de São Sebastião, que também é padroeiro da Portela e da bateria Tabajara do Samba. "Foi uma coincidência muito especial. Fico ainda mais emocionada só de pensar nisso", revelou a dentista.

A felicidade foi tripla na família do saudoso compositor eterno e baluarte Waldir 59, já que suas três filhas também foram imunizadas nesta quarta. A técnica em saúde bucal Rejane Machado, que desfila em carro alegórico, recebeu a injeção na Clínica da Família Helena Besserman Vianna, em Rio das Pedras, Jacarepaguá, e compartilhou o momento em seu perfil no Facebook. Já suas irmãs, Roseny e Rosilene Machado, que são agentes comunitárias de saúde da Prefeitura do Rio, foram vacinadas nas Clínicas da Família Herbert de Souza, em Tomás Coelho, e Olga Pereira Pacheco, na Piedade, respectivamente.