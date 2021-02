Por O Dia

Publicado 31/01/2021 19:46

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu uma nota no final da tarde deste domingo (31/01), na qual comunica o cancelamento do evento on-line de carnaval, que estava previsto para acontecer entre os dias 12 e 16 fevereiro. Segundo a administração, apesar de ter sido planejado com objetivo de promover a cultura e sem riscos de contaminação, por se tratar de um evento totalmente virtual, foi decidido pela não realização do carnaval em resposta a massiva manifestação dos friburguenses.

“A Administração Pública Municipal está sempre atenta ao posicionamento dos cidadãos, por esta razão pede desculpas e toma esta decisão respeitando os friburguenses que se manifestaram massivamente contrários à programação. No entanto, vale esclarecer para toda a população friburguense que o evento seria totalmente online, transmitido no Facebook da Prefeitura, e havia sido planejado com o único propósito de valorizar a tradição cultural do Carnaval friburguense e sem custos ao município”, informa a nota.



Nas redes sociais da Prefeitura, na publicação que anunciava o evento, foram recebidos mais de 90 comentários, alguns contra o evento e outros a favor do formato virtual. A grande maioria dos comentários contrários destacava a situação da pandemia no município e no mundo, de maneira geral, dizendo que não era hora de celebrações. No entanto, muitas pessoas também cobraram mais responsabilidade da população em si, afirmando que mesmo sem eventos, as aglomerações ainda são constantes.



O município não informou no comunicado qual a postura que irá tomar em razão dos feriado, mas seguindo as últimas ações do Executivo no enfrentamento à pandemia de Covid-19, pode se esperar uma cobrança maior do cumprimento das medidas restritivas, com fiscalização nas ruas e até mesmo uma mudança de bandeira, uma vez que Nova Friburgo estará na fase Laranja entre esta segunda-feira, 1º de fevereiro, e o domingo, 7.