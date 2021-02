Por O Dia

Publicado 13/02/2021 10:26 | Atualizado 13/02/2021 12:42

Rio - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), vem atuando para combater as festas clandestinas que estão ocorrendo no Rio durante o Carnaval. Entre as ações realizadas, uma delas foi o pedido judicial de bloqueio de bens das empresas que estão organizando os eventos no período.O delegado Pablo Sartori representou por medida cautelar judicial o pedido de bloqueio de conta dos organizadores e empresas envolvidas nos eventos irregulares. A ação tem como objetivo deter a atuação financeira das organizações desses eventos.Nesta sexta (12),denunciou diversas festas que estão programadas para acontecer durante este período de Carnaval . Para coibir os eventos e aglomerações causadas pelas “raves” e “encontros pré-carnavalescos” irregulares, a DRCI também está realizando o monitoramento de redes sociais dos organizadores destas festas.As informações coletadas pela DRCI serão compartilhadas com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), que atua diretamente na fiscalização. De acordo com a delegacia, vários eventos estão sendo monitorados e seus organizadores identificados. Eles vão responder pelos atos praticados.Os organizadores destes eventos podem responder pelos crimes contra a saúde pública, como o crime de epidemia. A lei estabelece pena de 10 a 15 anos de prisão para quem causa intencionalmente a propagação do vírus. As empresas que participarem da organização podem perder o alvará de funcionamento e receber multas de até R$ 30 mil.