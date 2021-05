Wladimir Garotinho saía de uma reunião no Palácio Guanabara, no início da tarde desta segunda (24), quando teve uma dor torácica. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 18:30 | Atualizado 24/05/2021 18:32

CAMPOS - O prefeito de Campos dos Goytacazes, Wladimir Garotinho, foi hospitalizado em uma unidade de saúde no Rio de Janeiro após sentir dores no peito nesta segunda-feira (24). Ele estava saindo de uma audiência com o secretário estadual de Saúde, Dr. Alexandre Chieppe, no Palácio da Guanabara, na capital, quando sentiu o mal-estar.

De acordo com a Prefeitura, ele deu entrada na Emergência do Hospital São Lucas em Copacabana, apresentando "pico de pressão e dor torácica".

No primeiro atendimento, não apresentou alteração nos exames de eletrocardiograma e ecocardiograma. Segundo a avaliação da equipe médica, o prefeito está bem, com quadro clínico estável, aguardando os resultados de exames complementares