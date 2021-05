Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes. Foto: Arquivo.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/05/2021 10:30 | Atualizado 24/05/2021 10:34

CAMPOS- A Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes recebeu, neste domingo (23), uma notificação do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, do governo do Estado (CIEVS/RJ), de que um morador da cidade, que estava a trabalho na Índia e chegou ao Brasil neste sábado (22), e testou positivo para à Covid-19, através do exame RT-PCR realizado pelo Laboratório CR Diagnósticos, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Assim que foi notificada, a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância, Promoção da Saúde passou a monitorar o paciente, que está isolado em Campos para onde foi trazido, seguindo os protocolos do Ministério da Saúde. As companhias aéreas Qatar e Latam foram notificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para o envio da lista de passageiros.

“O trabalhador está em contenção e isolamento preventivo. A pedido do CIEVS, vamos auxiliar na investigação genômica, com as informações do percurso que o paciente fez e os contatos que manteve. Ainda não há identificação do tipo de variante que o paciente está contaminado”, afirmou o subsecretário, Charbell Kury.